"Фінляндизація України" обговорюється як варіант – ЗМІ

Американське видання "The New York Times" пише, що "фінляндизація України" є частиною дипломатичного дискурсу, хоча президент Франції Еммануель Макрон заперечив, що вживав такий термін.

Джерело: публікація "The New York Times", "Українська правда"

Дослівно NYTimes: "Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок використав термін часів холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для послаблення напруженості з Росією.

У вівторок, стоячи поруч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю репліку, яка, схоже, поставила його в суперечку не лише з українцями, а й зі США. Але ця ідея знову обговорюється в дипломатичних колах".

Деталі: 8 лютого під час пресконференції лідерів України та Франції в Києві журналістка американского видання "Bloomberg" запитала у Макрона: "Вчора Ви сказали, що фінляндизація України є однією з опцій. Що Ви мали на увазі?".

Макрон відповів: "Я не вживав жодних цих формул. Ви використали формулу "фінляндизації". Я такого не чув. Я казав навпаки, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, бо для багатьох країн буде проблема – зокрема для Фінляндії. Але я ніколи не застосовував такої категоризації щодо України. Я не знаю, звідки Ви це взяли".

Зеленський також сказав, що вперше чує про "фінляндизацію України".

"The New York Times" не вказує на джерела висновку, що дипломати обговорюють "фінляндизацію" України.

Проте зазначає, що термін "фінляндизація" стосується суворого нейтралітету Фінляндії під час холодної війни, закріпленого в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні.

Договір гарантував Фінляндії, що вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику.

NYTimes зазначає, що одні експерти констатують, шо поступки Москві щодо намірів Києва на членство в НАТО суперечать тому, до чого прагнула Україна, а інші стверджують, що "фінляндизація" є найкращим курсом, який може обрати Україна.

Також зазначається, що Фінляндія колись була нейтральною буферною державою між Радянським Союзом і НАТО, але тепер є повністю сумісною з НАТО та з західною "архітектурою безпеки" – і більше на стороні Заходу.

Нагадаємо: Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вимагала від Заходу "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна не стане членом НАТО.

При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною МОскві, а не Києву.

Президент США Джо Байден сказав, що нації мають бути вільними у виборі власних союзів. Таку ж позицію озвучував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Фінляндія не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом і заявляє, що має право подати заявку, якщо захоче. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна наразі не планує вступати в НАТО.