РФ про можливі гарантії ненападу на Україну: "дали ще у Будапештському меморандумі"

У Москві вважають недоречними вимоги США та НАТО до Росії щодо "деяких заходів" на її території й не бачать сенсу давати додаткові гарантії ненападу на Україну.

Джерело: заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю "Інтерфаксу"

Деталі: Говорячи про те, чи Москва готова дати якісь гарантії у відповідь на свої вимоги, такі, наприклад, як гарантії ненападу на Україну або інших дій щодо цієї країни, заступник міністра сказав: "Вони вимагають від нас деяких заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і за формою таких вимог".

Заступник міністра наголосив, що вимоги недоречні, а жодних додаткових гарантій безпеки від РФ не просять.

"Всі відповідні гарантії ми надали, ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - заявив Рябков.

Він вважає, що Київ "за потурання західних покровителів" перевертає сенс Будапештського меморандуму.

Пряма мова: "Будапештський меморандум стосується гарантій безпеки України як неядерної держави за змістом ДНЯЗ. І з цієї точки зору всі гарантії забезпечені та дотримані.

Але в Будапештському меморандумі немає ані слова ні про держперевороти в Україні та подальші дії, ні про можливість, скажімо так, називаючи речі своїми іменами, робити висновок частиною населення, яка на той момент проживала в межах України, про те, чи варто продовжувати жити там, чи треба повернутися до складу Російської Федерації".

Більше деталей: Крім того, за словами Рябкова, у Москві ефект від можливого введення Заходом нових обмежувальних заходів, так званих "пекельних" санкцій зводять до їхнього прочитання і "ще більш зіпсованих очей від цього читання, не більше".

За його словами, Росія постійно стикається з обмеженнями і вже до них адаптувалася.

Що передувало: 14 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що його дивують вимоги президента Росії до західних лідерів надати гарантії, що НАТО не буде в Україні, після того, як сама Росія порушила Будапештський меморандум та низку інших домовленостей.

Довідково: Згідно з Будапештським меморандумом, Росія, США і Великобританія зобов'язалися гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

На початку 2014 року Росія анексувала АР Крим, скориставшись зі зміни влади в Україні та посиливши свою військову присутність на півострові. Також вона проводить гібридну агресію проти України на Донбасі. При цьому Росія не визнає, що є стороною конфлікту на сході України, а Революцію Гідності й зміну влади в Україні після втечі президента Віктора Януковича до РФ називає державним переворотом.

Передісторія:

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів .

. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

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Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум