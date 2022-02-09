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До України прибув літак із військовою допомогою від Британії

Середа, 9 лютого 2022, 13:47
Скриншот із відео Reuters

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", включення з аеропорту з таким заголовком веде агентство Reuters.

На місці можна бачити українських військових, з їхніх коментарів випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.

Оновлення: Спершу офіційного повідомлення не було, але згодом міністр оборони України Олексій Резніков написав, що прибув вантаж із військовими товарами й технікою для військ територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується "скоро".

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Нагадаємо, Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Вважається, що Британія передала легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як "першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".

Теми: Велика БританіязброявійнаРезніков
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