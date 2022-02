До України прибув літак із військовою допомогою від Британії

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", включення з аеропорту з таким заголовком веде агентство Reuters.

На місці можна бачити українських військових, з їхніх коментарів випливає, що поставка призначена для загонів територіальної оборони.

Оновлення: Спершу офіційного повідомлення не було, але згодом міністр оборони України Олексій Резніков написав, що прибув вантаж із військовими товарами й технікою для військ територіальної оборони: бронежилети, шоломи тощо.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков мав розмову з британським колегою Беном Воллесом і за її підсумками зазначив, що літак з військовою допомогою очікується "скоро".

Discussed with my colleague&good friend of 🇺🇦@BWallaceMP the current security situation in the region&exchanged views on possible scenarios.I’m grateful to our partners for the support,including the help they sending.BTW,we expect to receive the cargo from UK’s friends soon🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/cdpxqz6SFZ