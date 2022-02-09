Резніков уточнив, яку військову допомогу привіз новий літак із Британії

Літак із військовою допомогою для України від Великої Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети й шоломи.

Що для ЗСУ привіз літак із Великої Британії Фото з Twitter Резнікова

"Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу", - додав Олексій Резніков.

Нагадаємо, вдень 9 лютого стало відомо про прибуття до України літака з новою партією допомоги від Великої Британії.

Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Вважається, що Британія передала легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як "першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".