Резніков уточнив, яку військову допомогу привіз новий літак із Британії
Літак із військовою допомогою для України від Великої Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети й шоломи.
"Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу", - додав Олексій Резніков.
Нагадаємо, вдень 9 лютого стало відомо про прибуття до України літака з новою партією допомоги від Великої Британії.
Британія в кінці січня вже відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.
Вважається, що Британія передала легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як "першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".
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