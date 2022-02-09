Фехтувальниця Харлан вирішила продовжити кар'єру і збирається на Олімпіаду-2024
Українська фехтувальниця Ольга Харлан повернеться в спорт і знову спробує вибороти олімпійську нагороду після паузи, яку взяла у 2021 році через поразку на Олімпіаді у Токіо.
Джерело: Facebook-сторінка Харлан
Пряма мова: "Останні 2 роки були складними для мого життя та кар'єри. Пройшовши через падіння та розчарування, сил піднятися було дедалі менше. Це було складно…
Можу сказати і зараз не легко, але мої найкращі ліки – це час. І в мене він було, щоб усвідомити, все зважити та вирішити. Вирішити, що хочу продовжити цей нелегкий шлях до мрії. Почати з чистого листа, і ці 2,5 роки, що залишилися, віддатися, все-таки, улюбленій справі і своїм цілям".
Деталі: У хештегах українська фехтувальниця зазначила Париж 2024 року, де відбудуться наступні літні Олімпійські ігри.
Нагадаємо:
- На Олімпійських іграх 2020 в Токіо українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі після бою у першому раунді. Харлан програла представниці Китаю Ян Хен'ю – 12:15.
- Після поразки Харлан вирішила взяти паузу. Спортсменка зазначала, що поразка в першій же сутичці на Олімпіаді в Токіо викликана психологічним тиском високих прогнозів і відсутністю змагальної практики.
- У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.