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Фехтувальниця Харлан вирішила продовжити кар'єру і збирається на Олімпіаду-2024

Альона Мазуренко Середа, 9 лютого 2022, 15:57
Фехтувальниця Харлан вирішила продовжити кар'єру і збирається на Олімпіаду-2024
фото: instagram Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан повернеться в спорт і знову спробує вибороти олімпійську нагороду після паузи, яку взяла у 2021 році через поразку на Олімпіаді у Токіо. 

Джерело: Facebook-сторінка Харлан

Пряма мова: "Останні 2 роки були складними для мого життя та кар'єри. Пройшовши через падіння та розчарування, сил піднятися було дедалі менше. Це було складно…

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Можу сказати і зараз не легко, але мої найкращі ліки – це час. І в мене він було, щоб усвідомити, все зважити та вирішити. Вирішити, що хочу продовжити цей нелегкий шлях до мрії. Почати з чистого листа, і ці 2,5 роки, що залишилися, віддатися, все-таки, улюбленій справі і своїм цілям".

Деталі: У хештегах українська фехтувальниця зазначила Париж 2024 року, де відбудуться наступні літні Олімпійські ігри. 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На Олімпійських іграх 2020 в Токіо українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі після бою у першому раунді. Харлан програла представниці Китаю Ян Хен'ю – 12:15.
  • Після поразки Харлан вирішила взяти паузу. Спортсменка зазначала, що поразка в першій же сутичці на Олімпіаді в Токіо викликана психологічним тиском високих прогнозів і відсутністю змагальної практики.
  •  У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ОлімпіадаУкраїнаспорт
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