Фехтувальниця Харлан вирішила продовжити кар'єру і збирається на Олімпіаду-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан повернеться в спорт і знову спробує вибороти олімпійську нагороду після паузи, яку взяла у 2021 році через поразку на Олімпіаді у Токіо.

Джерело: Facebook-сторінка Харлан

Пряма мова: "Останні 2 роки були складними для мого життя та кар'єри. Пройшовши через падіння та розчарування, сил піднятися було дедалі менше. Це було складно…

Можу сказати і зараз не легко, але мої найкращі ліки – це час. І в мене він було, щоб усвідомити, все зважити та вирішити. Вирішити, що хочу продовжити цей нелегкий шлях до мрії. Почати з чистого листа, і ці 2,5 роки, що залишилися, віддатися, все-таки, улюбленій справі і своїм цілям".

Деталі: У хештегах українська фехтувальниця зазначила Париж 2024 року, де відбудуться наступні літні Олімпійські ігри.

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