Українська фехтувальниця Харлан програла в першому поєдинку на Олімпіаді в Токіо

Українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.

Джерело: Sport.ua

Деталі: У поєдинку першого раунду Харлан програла представниці Китаю Ян Хен'ю – 12:15.

Варто зазначити, що Харлан дуже непогано розпочала перший період і вела 6:2, але потім суперниці вдалося зрівнятися і вийти вперед.

У другому періоді Ольга зуміла знову повернутися в боротьбу, за рахунку 11:10 саме українка була попереду на один укол, однак здобути путівку до наступного раунду не вдалося.

Нагадаємо, Харлан вважалася однією з головних претендентів на золоту медаль. Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію.

Таким чином, для Харлан це перша в кар'єрі Олімпіада, з якої вона повертається без медалі.

Нагадаємо: У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

Передісторія:

У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо Дар’я Білодід здобула історичну нагороду для всього українського жіночого дзюдо - вона виборола "бронзу".

Львів'янин Павло Коростильов зупинився за крок від медалей, посівши четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо.

Українка Олена Костевич посіла четверте місце у змаганні з кульової стрільби (10 м) на Олімпійських іграх в Токіо – вона набрала 197,6 очок.

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