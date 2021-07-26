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Харлан прокоментувала поразку на Олімпіаді: Втомилася. Хочу пожити без шаблі

Понеділок, 26 липня 2021, 09:59

Українська фехтувальниця Ольга Харлан каже, що її поразка в першій же сутичці на Олімпіаді в Токіо викликана психологічним тиском високих прогнозів і відсутністю змагальної практики.

Джерело: Харлан в Instagram

Пряма мова: "Чи розчарувала я саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями ... Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною...

"Чи зможу я завоювати медаль?", "А мені ж так вона ПОТРІБНА!" "Оля, ти повинна привезти ЗОЛОТУ медаль!", "Оля, ти сама сильна і виграєш золото в Токіо", - чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все по-іншому. Півтора року без змагальної практики - мабуть вплинули на мене.

Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день.

Зараз я дуже хочу відпочити ... морально. Хочу пожити без шаблі. Хочу прокидатися і не думати скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася..."

Деталі: Харлан гаряче подякувала своїх тренерів і Національну федерацію фехтування за те, що вони зробили все можливе, щоб її підготовка взагалі відбулася.

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Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Що передувало: Українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо після бою у першому раунді. Харлан програла представниці Китаю Ян Хен'ю – 12:15.

Нагадаємо: У Пекіні-2008 Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

Українська правда
Теми: Олімпіадаспорт


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