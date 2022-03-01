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Маріуполь залишається практично без світла – мер

Вівторок, 1 березня 2022, 00:33
Маріуполь залишається практично без світла – мер
Вадим Бойченко, фото: міська рада Маріуполя

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що місто знаходиться під контролем української армії, але в результаті авіанальоту лишилося практично без постачання електроенергії.

Джерело: Бойченко в ефірі телеканалу Рада

Пряма мова: "На жаль, сьогодні в результаті авіанальоту була знищена критично важлива інфраструктура.

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Місто Маріуполь залишається практично без світла. Відімкнуті всі котельні".

Деталі: Бойченко зауважив, що в місті чекають "перших променів сонця", аби почати відновлення цієї важливої інфраструктури.

Крім того, мер Маріуполя повідомив, що вороже озброєння "працює по житлових мирних кварталах і селищах".

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Також він зауважив, що "є багато руйнувань інфраструктури, багато поранених. Є вбиті – жінки, діти і люди похилого віку".

Проте, незважаючи на дуже складну ситуацію, українські війська стримують натиск противника на всіх рубежах, і Маріуполь знаходиться під контролем української армії.

Що передувало: Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишалися найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.

Теми: Маріупольвійна
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