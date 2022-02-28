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Маріуполь і Волноваха – найгарячіші точки Донеччини, тривають бої

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 10:14
Знищена ворогом Сартана. Фото з Facebook Павла Кириленка

Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.

Джерело: глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: "Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.

Працюю над наданням зеленого коридору – для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів".

Деталі: Кириленко також повідомив, що упродовж ночі військові давали відсіч ворогу по всіх напрямках.

У Сартані:

  • від обстрілів поранена 1 людина, пошкоджено 10 будинків;
  • вдень 27 лютого від авіаударів загинуло 2 людини, поранено 4.

У Лебединському:

  • ракетне влучання, пошкоджено 15 будинків, постраждалих немає.

У Красногорівці та Мар'їнці:

  • обстріли з артилерії, без втрат та руйнувань.

У Торецьку:

  • ситуація напружена, але контрольована; ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення.

У Новомихайлівці:

  • близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточняється.

У Миронівці:

  • обстріли з артилерії, без постраждалих і пошкоджень.

У Верхньоторецькому:

  • обстріли околиць почались о 7 ранку, постраждалих на даний час немає.

За вечір 27 лютого та ранок 28 лютого (станом на 9:00) росіяни вбили на Донеччині 3 людини, у тому числі одну дитину, та поранили 32:

  • у Маріуполі 1 загиблий (дитина) і 15 поранених;
  • у Сартані 2 загиблих і 5 поранених;
  • у Волновасі 11 поранених;
  • у Лебединському 1 поранений.
 

Теми: Донецька областьМаріупольВолновахавійна
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