Маріуполь і Волноваха – найгарячіші точки Донеччини, тривають бої
Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.
Джерело: глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook
Пряма мова Кириленка: "Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.
Працюю над наданням зеленого коридору – для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів".
Деталі: Кириленко також повідомив, що упродовж ночі військові давали відсіч ворогу по всіх напрямках.
У Сартані:
- від обстрілів поранена 1 людина, пошкоджено 10 будинків;
- вдень 27 лютого від авіаударів загинуло 2 людини, поранено 4.
У Лебединському:
- ракетне влучання, пошкоджено 15 будинків, постраждалих немає.
У Красногорівці та Мар'їнці:
- обстріли з артилерії, без втрат та руйнувань.
У Торецьку:
- ситуація напружена, але контрольована; ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення.
У Новомихайлівці:
- близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточняється.
У Миронівці:
- обстріли з артилерії, без постраждалих і пошкоджень.
У Верхньоторецькому:
- обстріли околиць почались о 7 ранку, постраждалих на даний час немає.
За вечір 27 лютого та ранок 28 лютого (станом на 9:00) росіяни вбили на Донеччині 3 людини, у тому числі одну дитину, та поранили 32:
- у Маріуполі 1 загиблий (дитина) і 15 поранених;
- у Сартані 2 загиблих і 5 поранених;
- у Волновасі 11 поранених;
- у Лебединському 1 поранений.