Маріуполь і Волноваха – найгарячіші точки Донеччини, тривають бої

Станом на 9 ранку 28 лютого Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині – за ці міста тривають бої.

Джерело: глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова Кириленка: "Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються найгарячішими точкам на Донеччині. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої.

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Працюю над наданням зеленого коридору – для завозу до Волновахи гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів".

Деталі: Кириленко також повідомив, що упродовж ночі військові давали відсіч ворогу по всіх напрямках.

У Сартані:

ВІДЕО ДНЯ

від обстрілів поранена 1 людина, пошкоджено 10 будинків;

вдень 27 лютого від авіаударів загинуло 2 людини, поранено 4.

У Лебединському:

ракетне влучання, пошкоджено 15 будинків, постраждалих немає.

У Красногорівці та Мар'їнці:

обстріли з артилерії, без втрат та руйнувань.

У Торецьку:

ситуація напружена, але контрольована; ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення.

У Новомихайлівці:

близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточняється.

У Миронівці:

обстріли з артилерії, без постраждалих і пошкоджень.

У Верхньоторецькому:

обстріли околиць почались о 7 ранку, постраждалих на даний час немає.

За вечір 27 лютого та ранок 28 лютого (станом на 9:00) росіяни вбили на Донеччині 3 людини, у тому числі одну дитину, та поранили 32: