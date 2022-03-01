У Генічеську залишається обрана за законами України влада – голова райради
Міський голова Генічеської тергромади Олександр Тулупов та голова Генічеської районної ради Сергій Коржевий заявили, що "органи місцевого самоврядування, працюють в рамках законів України".
Джерело: відеозвернення Тулупова і Коржевого
Пряма мова Коржевого: "Попри всі плітки і фейкові заяви, в Генічеській територіальній громаді та Генічеському районі іншої, окрім обраної по законах України, влади немає.
Генічеська міська рада та Генічеська районна рада, як органи місцевого самоврядування, працюють в рамках законів України про місцеве самоврядування в Україні та Конституції України
Ми з міським головою та головами селищних рад залишаємося тут разом з українським народом".
Пряма мова Тулупова: "… Генічеська міська рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади. На жаль, на сьогодні, ми залишились один на один з проблемами сьогодення.
Але попри складність ситуації, ми намагаємося тримати її під контролем…
Прошу населення не панікувати та зберігати спокій".
Передісторія:
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