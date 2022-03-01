Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Генічеську залишається обрана за законами України влада – голова райради

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 02:08

Міський голова Генічеської тергромади Олександр Тулупов та голова Генічеської районної ради Сергій Коржевий заявили, що "органи місцевого самоврядування, працюють в рамках законів України".

Джерело: відеозвернення Тулупова і Коржевого

Пряма мова Коржевого: "Попри всі плітки і фейкові заяви, в Генічеській територіальній громаді та Генічеському районі іншої, окрім обраної по законах України, влади немає.

Генічеська міська рада та Генічеська районна рада, як органи місцевого самоврядування, працюють в рамках законів України про місцеве самоврядування в Україні та Конституції України

Ми з міським головою та головами селищних рад залишаємося тут разом з українським народом".

Пряма мова Тулупова: "… Генічеська міська рада продовжує забезпечувати життєдіяльність громади. На жаль, на сьогодні, ми залишились один на один з проблемами сьогодення.

Але попри складність ситуації, ми намагаємося тримати її під контролем…

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Прошу населення не панікувати та зберігати спокій".

Передісторія:

  • Центр оборонних стратегій повідомив, що Росія змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку.
  • Мер підтвердив, що Росія захопила Генічеськ.

Теми: Гнап
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Гнап
"Сила людей" відкликала свого кандидата Гнапа з президентських перегонів
Гнап також знімається з виборів на користь Гриценка
Новини дня: побиття "С14" на Подолі, справа вбивства Гандзюк та Ілля Кива
Останні новини
18:59
В Росії на мітингах затримали понад 4 тисячі людей
18:51
В умовах воєнного стану: Кабмін заборонив стягнення штрафів за несплату комуналки
18:50
відеоНад Харковом збили ворожий винищувач, але летять ще кілька
18:43
Ворог вдарив по Вінниці з Чорного моря, кількість жертв уточнюється - Повітряні сили
18:42
Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені
18:41
У путінській Раді з прав людини заявили про важкі наслідки війни з Україною
18:35
Пропаганда РФ в ділі: окупанти вже знайшли в Україні "бойові" наркотики, чуму і сибірську виразку
18:34
Макрон закликав Путіна припинити військові дії і забезпечити захист ядерних об'єктів України
18:31
Російські війська обстріляли блокпост на Київщині: 5 загиблих
18:27
Новинський: Назвати Путіна злочинцем може тільки суд
Усі новини...