Національна хокейна ліга розірвала відносини з бізнес-партнерами в РФ

Національна хокейна ліга припинила відносини з бізнес-партнерами в Росії, і в найближчому майбутньому не проводитиме там жодних заходів.

Джерело: НХЛ

Дослівно: "З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому".

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Деталі: Зазначається, що НХЛ також стурбована благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії, оскільки "вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію".

Нагадаємо: Раніше у президента РФ Володимира Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо, а російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів.