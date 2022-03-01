Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл військової частини в Охтирці: загинули десятки українських бійців

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 03:58

В Охтирці Сумської області ворожа артилерія обстріляла військову частину, внаслідок чого загинули щонайменше 70 українських бійців.

Джерело: Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Телеграмі

Пряма мова: "Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці.

Реклама:

Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців".

Деталі: Живицький уточнив, що дані щодо 200-х українських бійців готують

Також він зазначив, що "ворог теж отримує по заслузі".

ВІДЕО ДНЯ

"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", – повідомив голова Сумської ОДА.

Нагадаємо: Унаслідок артилерійських обстрілів ворогом на нафтобазі під Охтиркою на Сумщині почалася сильна пожежа.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: