Обстріл військової частини в Охтирці: загинули десятки українських бійців
В Охтирці Сумської області ворожа артилерія обстріляла військову частину, внаслідок чого загинули щонайменше 70 українських бійців.
Джерело: Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Телеграмі
Пряма мова: "Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці.
Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців".
Деталі: Живицький уточнив, що дані щодо 200-х українських бійців готують
Також він зазначив, що "ворог теж отримує по заслузі".
"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", – повідомив голова Сумської ОДА.
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Нагадаємо: Унаслідок артилерійських обстрілів ворогом на нафтобазі під Охтиркою на Сумщині почалася сильна пожежа.