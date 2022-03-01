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У Путіна забрали почесний чорний пояс з тхеквондо

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 05:56
У Путіна забрали почесний чорний пояс з тхеквондо
фото: Известия

Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) позбавила президента Росії почесного чорного пояса через вторгнення РФ в Україну.

Джерело: World Taekwondo

Дослівно: "…відкликати почесний чорний пояс 9-го дану, наданий Володимиру Путіну в листопаді 2013 року".

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Деталі: У World Taekwondo зазначили, що засуджують вторгнення Росії в Україну та загрозу життям людей.

Крім того, зазначають в організації, такі дії суперечать принципу тхеквондо "Мир цінніший за тріумф", а також порушують "принципи поваги і толерантності".

На знак солідарності з Міжнародним олімпійським комітетом, на всесвітніх змаганнях з тхеквондо заборонять використання "прапорів і гімнів Росії та Білорусі", а також не визнаватимуть змагань з тхеквондо, проведених у цих країнах.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше у президента РФ Володимира Путіна забрали статус почесного президента у Міжнародній федерації дзюдо, а російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів.

Теми: Путінспортвійна
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