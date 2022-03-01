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Фігуристів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 09:18
Фігуристів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань
російська фігуристка Каміла Валієва. фото Getty Images

Міжнародний союз ковзанярів вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що проходять під його егідою.

Джерело: заява на офіційному сайті від 1 березня

Дослівно: "Рада ISU знову заявляє про свою солідарність із усіма, кого торкнувся конфлікт в Україні, і наші думки звернені до всього українського народу та країни... Рада оцінить можливості оперативної гуманітарної допомоги українським членам ISU.

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Рада ISU уважно вивчила заяву МОК від 28 лютого 2022 року, а також звернення, отримані від членів ISU та інших осіб, які закликають заборонити участь фігуристів та офіційних осіб з Росії та Білорусі у заходах ISU та інших міжнародних змаганнях з фігурного катання.

Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань з фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів рада ISU погодилася тим, що до подальшого повідомлення жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання, включаючи чемпіонати ISU".

Нагадаємо: У зв'язку з агресією проти України всі російські та білоруські національні збірні та клуби відсторонено від хокейних та футбольних міжнародних змагань.

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Теми: війнаспорт
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