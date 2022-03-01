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Фігуристів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 10:18
російська фігуристка Каміла Валієва. фото Getty Images

Міжнародний союз ковзанярів вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що проходять під його егідою.

Джерело: заява на офіційному сайті від 1 березня

Дослівно: "Рада ISU знову заявляє про свою солідарність із усіма, кого торкнувся конфлікт в Україні, і наші думки звернені до всього українського народу та країни... Рада оцінить можливості оперативної гуманітарної допомоги українським членам ISU.

Рада ISU уважно вивчила заяву МОК від 28 лютого 2022 року, а також звернення, отримані від членів ISU та інших осіб, які закликають заборонити участь фігуристів та офіційних осіб з Росії та Білорусі у заходах ISU та інших міжнародних змаганнях з фігурного катання.

Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань з фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів рада ISU погодилася тим, що до подальшого повідомлення жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання, включаючи чемпіонати ISU".

Нагадаємо: У зв'язку з агресією проти України всі російські та білоруські національні збірні та клуби відсторонено від хокейних та футбольних міжнародних змагань.

Теми: війнаспорт
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