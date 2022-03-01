Загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що росіяни загнані в глухий кут, тому їхні атаки на Україну стають особливо небезпечними.

Джерело: Данілов у Facebook

Дослівно: "Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії.

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Саме тому загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючи будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни".

Деталі: За словами Данілова, розуміючи, що попереду у всього російського військово-політичного керівництва РФ тільки перспективи Гаазького трибуналу, вони йдуть ва-банк.

"Тільки цим можна пояснити варварській обстріл Градами півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи – міста Чернігів, обстріли Бучи, Ірпіня, Гостомеля і ще десятків і десяткіа українських міст і сіл. Місто Волноваха знаходиться на межі гуманітарної катастрофи", - констатував він.

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За словами Данілова, зараз ворог перебуває на межі виснаження, тоді як українські сили опору стають тільки сильнішими з кожним днем.

"Росія – країна-терорист, залишилася в кричущій самотності, без союзників, без честі і гідності", - підкреслив він.