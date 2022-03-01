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В окупованому Куп’янську люди вийшли на мітинг за Україну

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 11:56
В окупованому Куп’янську люди вийшли на мітинг за Україну
Куп'янськ 1 березня, скріншот відео

У місті Куп'янськ Харківської області, який з дозволу мера перейшов під контроль окупантів, місцеві мешканці влаштували мітинг за Україну.

Джерело: соцмережі

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Деталі: Люди вийшли з українськими прапорами і вигукують "Буде все Україна!".

Вони також натовпом кинулися на автомобіль, у якому, за попередніми даними, їхали російські окупанти.

Люди також стоять перед російськими військовими і їхньою технікою і скандують: "Уходите!" ("Йдіть геть!").

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На відео видно, що окупанти використали для розгону мітингу сльозогінний газ.

Що передувало: Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в Куп'янську.

Прокуратура області повідомила йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що щодо Куп’янська "з’ясовується ситуація" і "не все там так просто".

Теми: Харківська областьакціївійнаРосія
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