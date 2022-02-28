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Меру Куп’янська, який здав місто окупантам, повідомили про підозру в держзраді

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 16:00
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Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що 27 лютого він звернувся до командування збройних сил Російської Федерації, які незаконно розташовані на території Куп’янська, з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час знаходження російських військових на території міста. Міський голова забезпечив військовослужбовців збройних сил РФ транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

Він діяв умисно, з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті.

Внаслідок вчинення таких дій територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

За статтею "Державна зрада" затримані мер Південного Харківської області, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.

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Теми: Харківська областьдержзрадавійнаРосія
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