Меру Куп’янська, який здав місто окупантам, повідомили про підозру в держзраді

Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що 27 лютого він звернувся до командування збройних сил Російської Федерації, які незаконно розташовані на території Куп’янська, з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час знаходження російських військових на території міста. Міський голова забезпечив військовослужбовців збройних сил РФ транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

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Він діяв умисно, з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті.

Внаслідок вчинення таких дій територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

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За статтею "Державна зрада" затримані мер Південного Харківської області, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.