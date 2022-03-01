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ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі - виконком

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 13:46
Бердянський аеродром, фото Wikimapia

Збройні сили України знищили техніку окупантів на аеродромі захопленого росіянами Бердянська Запорізької області.

Джерело: телеграм-канал оперативного штабу Бердянського виконкому

Дослівно: "5 хвилин тому ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У".

Деталі: Бердянців просять не виходити без необхідності надвір та подбати про свою безпеку. "Окупанти вештаються містом", - йдеться у повідомленні.

Виконком повідомляє, що вночі було зірвано кріплення на флагштоку з українським прапором. Мешканці Бердянська його відновили та підняли прапор.

Що передувало: В окупованому Росією Бердянську в понеділок мешканці вийшли на мітинг за Україну.

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Вони домоглися звільнення російськими військовими міськвиконкому та збереження українських прапорів у місті.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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