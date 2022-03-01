Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі - виконком

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 12:46
ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі - виконком
Бердянський аеродром, фото Wikimapia

Збройні сили України знищили техніку окупантів на аеродромі захопленого росіянами Бердянська Запорізької області.

Джерело: телеграм-канал оперативного штабу Бердянського виконкому

Дослівно: "5 хвилин тому ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом Точки-У".

Реклама:

Деталі: Бердянців просять не виходити без необхідності надвір та подбати про свою безпеку. "Окупанти вештаються містом", - йдеться у повідомленні.

Виконком повідомляє, що вночі було зірвано кріплення на флагштоку з українським прапором. Мешканці Бердянська його відновили та підняли прапор.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В окупованому Росією Бердянську в понеділок мешканці вийшли на мітинг за Україну.

Вони домоглися звільнення російськими військовими міськвиконкому та збереження українських прапорів у місті.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Запорізька область
"Владу" окупантів з Токмака перевозять в інше місто – Федоров
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: