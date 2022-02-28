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"Путін х…йло": в окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 12:09
Путін х…йло: в окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг
Бердянськ 28 лютого, скриншот відео

В окупованому Росією Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну.

Джерело: очевидці у коментарі УП

Деталі: Як видно з відео, перед ворожими танками та іншою військовою технікою люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" і "Банду геть!".

Вони також співають гімн України.

Що передувало: 27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

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Теми: Бердянськакції
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