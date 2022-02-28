"Путін х…йло": в окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг

В окупованому Росією Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну.

Джерело: очевидці у коментарі УП

У Бердянську люди вийшли на мітинг проти війни. Вони скандують "Смерть ворогам", "Путін – ху*йло!" та "Русский корабль – йди на х*й!" pic.twitter.com/DVHHHj7Cv7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022

Деталі: Як видно з відео, перед ворожими танками та іншою військовою технікою люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" і "Банду геть!".

Жителі Бердянська на фоні російської військової техніки співають Гімн України!

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!"

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/30pxr0a8zQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022

Вони також співають гімн України.

Що передувало: 27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

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