Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Путін х…йло": в окупованому Бердянську люди вийшли на мітинг

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 13:09
Бердянськ 28 лютого, скриншот відео

В окупованому Росією Бердянську мешканці вийшли на мітинг за Україну.

Джерело: очевидці у коментарі УП

Деталі: Як видно з відео, перед ворожими танками та іншою військовою технікою люди кричать "Смерть ворогам!", "Путін х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" і "Банду геть!".

Вони також співають гімн України.

Що передувало: 27 лютого стало відомо, що в Бердянськ зайшла російська військова техніка.

Пізніше з'ясувалось, що російські окупанти зайняли всі адміністративні будівлі міста.

Читайте також "Руки сверблять, нехай вже йдуть у наступ". Як живе Бердянськ в очікуванні морського десанту РФ

Теми: Бердянськакції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США закрили небо для російських літаків

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

відеоОкупанти бомблять Житомир: влучили у будинок біля лікарні

По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок

Усі новини...
Бердянськ
Священику ПЦУ в окупованому Бердянську загрожує смертельна небезпека
Бердянськ тимчасово окуповано – ОДА
Окупанти зайняли всі адмінбудівлі Бердянська – в.о. мера
Останні новини
05:34
Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії
05:30
"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість
05:02
Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній через напад Росії на Україну
04:30
фото Австрія надасть Україні пальне, шоломи і бронежилети
04:25
Держприкордонслужба: Кордон з ЄС та Молдовою вже менш завантажений
04:15
США закрили небо для російських літаків
04:00
Ворог мінує кинуту техніку – Центр протидії дезінформації
03:53
фото, відео Жителька Бурятії вийшла на пікет: впізнала сина серед полонених в Україні
03:50
Влада РФ погрожує заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення
03:39
Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ
Усі новини...