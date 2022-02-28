В окупованому Бердянську мешканці прогнали техніку РФ і зберегли українські прапори

В окупованому Бердянську Запорізької області патріотично налаштовані містяни на мітингу домоглися звільнення російськими військовими міськвиконкому та збереження українських прапорів у місті.

Джерело: відео із соцмереж, в.о. міського голови Олександр Свідло, повідомляє сайт Бердянської міськради

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Деталі: На відео видно, як представник міськвиконкому розмовляє з жителями міста, які зібралися на мітинг проти окупантів.

Він каже, що зараз у місті перебувають не російські військові, а "військова поліція", яка стежить за порядком. А війська, які захопили Бердянськ у неділю, передали цій "поліції" місто в управління.

"Їхнє завдання було організувати роботу місцевої влади, поміняти прапор. За реакцією на наш з вами мітинг ми бачимо, що українські прапори на всіх будівлях, так це і залишиться", - запевнив чиновник.

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Також окупанти погодилися звільнити виконком та прибрати від нього російську військову техніку.

"Ми проговорили, що працювати у виконкомі, проходячи через їхній турнікет, ми не згодні і не будемо. До виконкому повернуться всі наші співробітники лише за умови звільнення від будь-якої військової присутності", - каже чиновник.

Він також радить городянам "не створювати телеграм-канали", а об'єднуватись у маленькі групи по 2-3 особи та "спілкуватися".

"Вони попередили, що у разі агресії місто заполонять військові з великим агресивним контингентом, як учора", - сказав городянам представник виконкому.

При цьому він вважає, що російські військові "теж із нетерпінням чекають на результати переговорів, вони теж хочуть з цієї точки розвернутися і поїхати додому".

Після озвучених домовленостей російські військові прибрали техніку від міськвиконкому.

Разом з тим, в.о. міського голови Олександр Свідло заявив, що не вірить військовим РФ і що передавати місту владу не потрібно, бо воно її не віддавало.

Дослівно: "Якщо військові РФ готові виїхати з міста – нехай виїжджають. Ми будемо щасливі! Передавати владу нам не потрібно. Ми її не віддавали. Весь цей час ми працювали. Виконком – це будівля, а місто – це люди! Займатися питаннями забезпечення життєдіяльності Бердянська ми можемо з будь-якого місця. Я не вірю військовим РФ. Якщо вони дійсно готові піти, то нехай просто зроблять це!".

Що передувало: В окупованому Росією Бердянську в понеділок мешканці вийшли на мітинг за Україну.