Міноборони РФ погрожує завдати ударів по об'єктах у Києві, росЗМІ їх уже "поховали"

Міноборони Росії заявило, що завдасть ударів по технологічних об'єктам СБУ та 72-го головного центру інформаційно-психологічних спецоперацій у Києві.

Джерело: заява Міноборони РФ, пише РИА Новости

Деталі: Окупанти заявили, що для припинення інформаційних атак проти Росії буде завдано ударів високоточною зброєю по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві.

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Дослівно: "Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, покинути свої будинки".

Більше деталей: У Міноборони РФ поскаржилися, що з початком відкритого військового нападу на Україну в рази зросла кількість інформаційних атак на російські держустанови, безперервно надходять дзвінки росіянам із погрозами вбивством та повідомлення про замінування шкіл, дитсадків, вокзалів та інших соціальних об'єктів.

У міністерстві стверджують, що інформаційні атаки на Росію проводяться 72-м головним центром інформаційно-збройних сил України та силами кібероперацій СБУ, використовуючи апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку в Києві.

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Варто зазначити, що низка російських ЗМІ ще кілька днів тому писала, що будівля 72-го навчального центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ в Броварах знищена або зазнала великих руйнувань.

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію військово-політичного керівництва країни і спростував її. СБУ також наголошує: капітуляція неможлива.

"Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - попередив Резніков.