Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ погрожує завдати ударів по об'єктах у Києві, росЗМІ їх уже "поховали"

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 15:19
Міноборони РФ, Wikipedia

Міноборони Росії заявило, що завдасть ударів по технологічних об'єктам СБУ та 72-го головного центру інформаційно-психологічних спецоперацій у Києві.

Джерело: заява Міноборони РФ, пише РИА Новости

Деталі: Окупанти заявили, що для припинення інформаційних атак проти Росії буде завдано ударів високоточною зброєю по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві.

Дослівно: "Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, покинути свої будинки".

Більше деталей: У Міноборони РФ поскаржилися, що з початком відкритого військового нападу на Україну в рази зросла кількість інформаційних атак на російські держустанови, безперервно надходять дзвінки росіянам із погрозами вбивством та повідомлення про замінування шкіл, дитсадків, вокзалів та інших соціальних об'єктів.

У міністерстві стверджують, що інформаційні атаки на Росію проводяться 72-м головним центром інформаційно-збройних сил України та силами кібероперацій СБУ, використовуючи апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку в Києві.

Варто зазначити, що низка російських ЗМІ ще кілька днів тому писала, що будівля 72-го навчального центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ в Броварах знищена або зазнала великих руйнувань.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію військово-політичного керівництва країни і спростував її. СБУ також наголошує: капітуляція неможлива.

"Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - попередив Резніков.

Теми: РосіявійнаКиївСБУ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

відеоВорог завдав ракетного удару по об'єкту під Вінницею

Усі новини...
Росія
Ворог обстріляв житлові райони Маріуполя: постраждали кілька будинків і школа
Чернігів обстріляли з "Градів" - ОДА
 У Харкові збили літак, який бомбардував місто
Останні новини
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
17:01
На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід – Оператор ГТС
Усі новини...