Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони РФ погрожує завдати ударів по об'єктах у Києві, росЗМІ їх уже "поховали"

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 14:19
Міноборони РФ погрожує завдати ударів по об'єктах у Києві, росЗМІ їх уже поховали
Міноборони РФ, Wikipedia

Міноборони Росії заявило, що завдасть ударів по технологічних об'єктам СБУ та 72-го головного центру інформаційно-психологічних спецоперацій у Києві.

Джерело: заява Міноборони РФ, пише РИА Новости

Деталі: Окупанти заявили, що для припинення інформаційних атак проти Росії буде завдано ударів високоточною зброєю по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру психологічних спецоперацій у Києві.

Реклама:

Дослівно: "Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, покинути свої будинки".

Більше деталей: У Міноборони РФ поскаржилися, що з початком відкритого військового нападу на Україну в рази зросла кількість інформаційних атак на російські держустанови, безперервно надходять дзвінки росіянам із погрозами вбивством та повідомлення про замінування шкіл, дитсадків, вокзалів та інших соціальних об'єктів.

У міністерстві стверджують, що інформаційні атаки на Росію проводяться 72-м головним центром інформаційно-збройних сил України та силами кібероперацій СБУ, використовуючи апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Варто зазначити, що низка російських ЗМІ ще кілька днів тому писала, що будівля 72-го навчального центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ в Броварах знищена або зазнала великих руйнувань.

Що передувало: Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що ворог готує дезінформацію про нібито капітуляцію військово-політичного керівництва країни і спростував її. СБУ також наголошує: капітуляція неможлива.

"Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", - попередив Резніков.

Теми: РосіявійнаКиївСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: