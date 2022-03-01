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Лукашенко попросив у Путіна С-400 та іншу військову техніку

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 17:48
Лукашенко попросив у Путіна С-400 та іншу військову техніку
Лукашенко і Путін, БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента РФ Володимира Путіна поставити до Білорусі зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" та іншу військову техніку.

Джерело: Лукашенко, якого цитує БЕЛТА

Пряма мова: "Нам виявилося недостатньо військової техніки. Особового складу нам буде достатньо. Техніки – ні.

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Я звернувся до Путіна, щоб нам крім С-400, який розташований у Гомельській області, був поставлений С-400, який буде трохи західніше від Мінська для того, щоб не тільки Мінськ прикрити".

Деталі: У Білорусі розміщено такі засоби протиповітряної оборони, як, наприклад, зенітні ракетні системи С-300ПС, комплекси "Тор-М2" та "Панцир-С". За словами Лукашенка, у тому числі силами та засобами ППО країни забезпечується захист Білоруської АЕС. Однак з урахуванням обстановки, що складається, західні рубежі необхідно посилити, сказав він.

За словами Лукашенка, комплекс С-400 "Тріумф" – це дуже хороша зброя.

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"Ми чекаємо на поставки сюди. А також іншої техніки, яка нам необхідна для того, щоб закрити тут (на західному напрямку. - ред). Ось наша майбутня участь у цій операції, що ми робимо і зараз", - сказав він.

Лукашенко знову запевнив, що наразі жодна частина Збройних Сил Білорусі не виводилася з місць постійної дислокації, проте висловив таку готовність.

"Вони готові. Усі готові. І якщо потрібна мобілізація, ми вивірили всі списки – протягом 2-3 діб ми відмобілізуємо за повним воєнним часом усі підрозділи, які потрібно буде відмобілізувати", - заявив він.

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.

Водночас у прес-службі оперативного командування "Північ" повідомили, що присутність білоруських військ на Чернігівщині фіксують уже третій день.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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