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Лукашенко на фоні карти України виправдовується, що його військові не беруть участі у війні

Альона Мазуренко Вівторок, 1 березня 2022, 17:52
Лукашенко на фоні карти України виправдовується, що його військові не беруть участі у війні
скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні карти України виправдовує вторгнення Росії в Україну і запевняє, що Білорусь не виступає стороною конфлікту.

Джерело: підконтрольний Лукашенку телеграм-канал "Пул первого"

Пряма мова: "Росіяни проводять операцію, але ще хірургічно...

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Ми прикриваємо свої кордони у цьому напрямку, але уже не особистим складом РФ, а вертольотами та кількома літаками. Вони будуть там, поки я не скажу президенту РФ, що вони мені не потрібні. Поки я не виставлю там ще 5 тактичних груп...

Не треба кричати, що ми з Вітебська чи ще звідкись будемо заходити в Україну. Це не наше завдання. Я ще прошу Путіна, щоб він нам допоміг...

Я не вивів ні одну частину Збройних сил із місць постійної дислокації. Вони готові. Все готово. І якщо потрібна мобілізація, ми вивернемо всі списки. За 2-3 доби ми мобілізуємо по-повному воєнному часу всі підрозділи, які треба мобілізувати".

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Деталі: Лукашенко також заявив, що інформація про тисячі поранених росіян неправдива і за ці дні вони пролікували 160-170 російських солдатів.

Водночас, у соцмережах раніше публікувати знімки мобільних крематоріїв. Також лунала інформація про те, що лікуватимуть у Білорусі лише тих, хто має несерйозні поранення чи належить до вищих військових чинів.

На фоні карти України Лукашенко заприсягнувся, що участь РБ у війні Росії проти України лише у тому, що вони лікують росіян у Гомелі, Мозелі.  

Також він зізнався, що лякав українського президента тим, що Росії увірветься терпець і вона почне гатити без розбору. 

Українські розвідники попереджають, що Росія і Білорусь може вдатися до провокації, щоб виправдати вторгнення військ Білорусь на територію України. 

Зокрема, поблизу білорусько-українського кордону з'явились близько 300 білоруських танків. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м.Пінськ – Іванове – Драгічин (прибл. 30 км від кордону).

Водночас, в оперативному командуванні "Північ" повідомили, що білоруські війська фіксують на території Чернігівської області уже три дні. 

Крім того, Лукашенко заявив, що хоче прикрити Путіну тил, тому закрив кордон зі сторони Польщі і Литви. Самопроголошений "президент" заявив, що боїться терористів зі сторони Литви і Польщі, що вони увірвуться і влаштують у Білорусі теракти. 

Також Лукашенко сказав, що Україна хоче закинути в Білорусь диверсійні групи для провокацій.

Він заявив, що вони розставили вздовж кордону системи протиповітряної оборони. Зокрема, С-300, Панцирь-1С.

Лукашенко заявив, що йому не вистачає військової техніки: "Особистого складу нам вистачить, нам не вистачає техніки. Я попросив у Путіна, щоб нам, крім С-400, які там знаходяться, у Гомельській області, поставили С-400, які будуть знаходитися на захід від Мінська".

Передісторія: 

  • 24 лютого російські загарбники пройшли в Україну з території Білорусі. 
  • Крім того, з териротії Білорусі здійснюються ракетні обстріли української території.
  • Жодного удару у відповідь по Білорусі Україна не завдала.
  • 1 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.
  • Напередодні український президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі і військових республіки не брати участі у конфлікті і протестувати проти війни.
  • Крім того, 28 лютого український лідер вперше за кілька років провів телефонну розмову із Лукашенком.

Теми: ЛукашенкоУкраїнавійнаБілорусь
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