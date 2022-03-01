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Війна: Росія випустила по Україні вже більше 400 ракет - CNN

Світлана КізіловаВівторок, 1 березня 2022, 18:45

За словами високопосадовця з оборони США, Росія випустила понад 400 ракет по українським територіям, але Україна у відповідь на це використовує дієві системи ПВО.

Джерело: CNN

Деталі: Співрозмовник видання зазначає, що станом на ранок 1 березня США зафіксували понад 400 ракет, випущених Росією по території України з моменту вторгнення.

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Водночас американський чиновкик констатує – українці мають системи протиповітряної оборони, які залишаються "життєздатними, неушкодженими та задіяними". Зокрема, Україна знищила щонайменще 29 ворожих літаків та знешкодила велику кількість ракет, запущених по містах.

Посадовець додав, що Росії не вдалося досягти переваги в повітрі, але все ж є окремі райони, де окупанти "мають контроль над ситуацією".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 березня п'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок ракетного удару Росії по телевежі у Києві.
  • Перед цим ворож здійснив ракетний удар по площі свободи у Харкові, у відповідь на це президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перетворилася у державу-терориста.

Теми: війнаРосіязброя
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