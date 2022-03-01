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Зеленський назвав умову для перемовин щодо перемир’я з Росією – припинити бомбардування

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 20:53
Президент Володимир Зеленський дає інтерв'ю міжнародним журналістам 1 березня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський назвав попередню умову для російських окупантів перед тим, як починати перемовини щодо припинення вогню.

Джерело: інтерв’ю Зеленського міжнародній новинній агенції Reuters 

Пряма мова Зеленського: "Треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл перемовин".

Деталі: Зеленський сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.

Президент також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, повномасштабної війни Росії з Україною не сталося би.

Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч. 

Проте, президент каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.

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За словами Зеленського, Байден особисто в телефонній розмові переконував його, що закриття неба над Україно з боку НАТО "не на часі".

Пряма мова Зеленського: "Це не втягування країн НАТО у війну. Якщо чесно, у війну давно всі вже втягнуті, і точно не Україна – втягнула Росія, в даному випадку. Повномасштабна війна ведеться. І всі вважають, що вона так швидко мине".

Деталі: Президент Зеленський також закликав країни НАТО дати чітку відповідь, чи має Україна перспективу членства у військовому альянсі. 

Якщо Альянс не готовий до можливості вступу України до НАТО через погрози Росії, тоді президент зазначив, що країни НАТО повинні надати юридичні гарантії безпеки України. Такі гарантії повинні передбачити механізми забезпечення непорушності її території та кордонів та особливих відносин України з усіма її країнами-сусідами.

Передісторія:

  • Якраз увечері 1 березня Зеленський поговорив телефоном із американським президентом Байденом щодо збройної допомоги Україні та запровадженян подальних санкційних обмежень проти Росії за її збройну агресію. Удень Зеленський просив у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем вплинути на ухвалення рішення про закрите небо над Україною.
  • Зеленський виступив через онлайн-зв'язок перед депутатами Європарламенту в ході дебатів на надзвичайній сесії щодо російського вторгнення в Україну. Він сказав, що українці довели вже, що захищають цінності свободи, демократії та людського життя, захищаючи Європу, і закликав ЄС дати Україні статус кандидата в країни-члени ЄС. Його виступ євродепутати та слухачі зустріли оваціями.
  • У перший день вторгнення українська влада попросила США розпочати процедуру запровадження безпольотної зони в небі над Україною, щоби українська армія могла боротися на суходолі без загроз ракетних та авіаударів. США не планують починати цю процедуру через те, що "закрите небо" приведе до того, що НАТО доведеться знищувати ракети та авіацію російських окупантів, і "втягне НАТО в прямий конфлікт з Росією".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяперемир’я
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