Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зінченко вивів "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 22:47
Зінченко - крайній зліва. фото з Twitter

Українець Олександр Зінченко вивів англійський "Манчестер Сіті" на матч Кубка Англії з прапором України під оплески усього стадіону.

Джерело: "Суспільне.спорт" у Tелеграм, football24.ua

Деталі: "Манчестер Сіті" вирішив підтримати свого футболіста. Зокрема, Зінченко вивів "містян" на поєдинок проти Пітерборо з капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Фернандінью.

Також на трибунах було чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Оновлено: У самому ж матчі "Манчестер Сіті" переміг "Пітерборо" з рахунком 2:0.

Теми: війнафутбол
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
війна
Миколаївщина під контролем ЗСУ, ворог зазнав великих втрат
ЗСУ знищили 1 літак, 1 гелікоптер й кілька колон техніки російських окупантів
Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області
Останні новини
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
17:03
Ракети, що влучили по Вінниці, не запускали з Придністров’я – міноборони Молдови
Усі новини...