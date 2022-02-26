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Англійські клуби Прем'єр-ліги Миколенка й Зінченка підтримали Україну

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 22:27
фото з сайту UA-футбол

Клуби англійської Прем’єр-ліги "Евертон" і "Манчестер Сіті", за які виступають українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко підтримали Україну перед своїм поєдинком.

Джерело: UA-football

Деталі: Господарі поєдинку на "Гудісон Парк" у Ліверпулі вийшли на поле, загорнувшись в українські прапори. У команди гостей спереду та ззаду на куртках було нанесено прапор нашої країни.

Зінченко під час виходу команд на поле розплакався, Миколенко також насилу стримував емоції.

У цьому матчі Зінченко і Миколенко залишилися на лаві запасних, однак це не завадило їм знайти один одного на передматчевій розминці – обійнятися та поговорити.

Сам матч завершився з перемогою підопічних Пепа Гвардйоли з мінімальним рахунком.

Теми: футболвійна
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