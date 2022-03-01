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Верещук закликала міжнародні організації допомогати мирним людям: Скажіть, що вам заважає

Денис КарловськийВівторок, 1 березня 2022, 21:53
Верещук закликала міжнародні організації допомогати мирним людям: Скажіть, що вам заважає
люди ховаються на станції метро в харкові під час повітряної тривоги. фото: getty images

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала міжнародні гуманітарні організації збільшити допомогу цивільному населенню на Донбасі, бо поточних зусиль недостатньо.

Джерело: звернення Верещук на youtube-каналі Офісу президента

Пряма мова Верещука: "Ворог обрав шлях терору по відношенню до цивільного населення.

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Тут я маю на увазі, перш за все, Донецьку та Луганську область: міста Волноваха, Сєвєродонецьк, інші – під тотальним нищівним вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа.

Окупанти не дають гуманітарних коридорів. 

Як віце-прем’єр-міністр, відповідальний за Донецьку й Луганську області, мушу визнати, що ми очікували більшої реальної підтримки і допомоги від міжнародних гуманітарних структур, передовсім від Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН, ОБСЄ.

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Тому звертаюсь до названих міжнародних гуманітарних структур. Я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу. Але в той же час, ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж наші національні українські структури.

Саме цей міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам можливість виконувати ту гуманітарну роботу, в тому числі, для якої ви власне були створені. Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячи у Львові.

Якщо ви не можете виконувати свій міжнародний гуманітарний мандат у Донецькій, Луганській та інших областях через небезпеку, яку для вас створює російська армія РФ – ви маєте чітко, офіційно та недвозначно про це заявити на весь світ – хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат".

Деталі: Міністерка попросила надати гумдопомогу автотранспортом, якщо вони не можуть власноруч виконувати свою роботу.

Верещук зазначила, що в населених пунктах Донеччини та Луганщини пошкоджено електро- та теплопостачання, знищено більшість житлових об’єктів. 

Населення вимушене постійно перебувати в об’єктах укриття. Жінки, діти, люди літнього віку та люди з інвалідністю не можуть належним чином задовольняти свої життєві потреби. Верещук закликала міжнародні організації докласти всіх зусиль, щоби забезпечити гуманітарні коридори та вивести дітей, людей з інвалідністю та інші вразливі групи людей з території, де ведуться активні бойові дії.

Крім того, Верещук попросила до МКЧХ планувати та бути готовими до організації гуманітарних коридорів у Києві та Київській області в разі, якщо російським окупантам вдасться оточити місто та взяти його в облогу.

Теми: Верещукокупаціявійнагуманітарка
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