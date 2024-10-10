УП: Верещук в ОП віддали "токсичні" теми, а Микиті соціалку і регіональну політику

Новопризначена заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук в ОП займатиметься зверненнями громадян, комісіями з помилувань і громадянства, питаннями військовополонених. Інший новий заступник Віктор Микита куруватиме теми соціальної і регіональної політики.

Джерело: стаття УП "Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій"

Деталі: 8 вересня президент Володимир Зеленський призначив главі ОП двох нових заступників: ексглаву Закарпатської ОВА Віктора Микиту та ексвіцепрем'єрку з питань реінтеграції Ірину Верещук.

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Кілька співрозмовників УП у владі переконували, що перехід Верещук в Офіс не планувався.

"Її, якщо чесно, хотіли просто звільнити. Але так могли думати тільки ті, хто не знають Ірину Андріївну. Вона не з тих, кого можна просто взяти і вигнати. Тому не було іншої ради, як забрати її на Банкову", – розповідають у команді Зеленського.

За словами співрозмовників УП першою сферою відповідальності Верещук на Банковій стали звернення громадян.

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"Ірі віддали всі "токсичні" теми. Спочатку звернення, від яких всі шарахаються. Потім комісія з помилувань, потім комісія з громадянства. Там яке рішення не прийми – отримаєш тільки хейт. А Верещук так досить сміливо за все береться", – розповідає один зі співрозмовників УП у владі.

"Тепер Верещук забрала під себе ще й питання військовополонених, підходить до теми повернення дітей. Вона поступово захоплює все більше тем", – переконує інший співрозмовник, знайомий із внутрішньою кухнею ОП.

Іншого новопризначеного заступника Єрмака Микиту називають "одним із улюбленців глави ОП".

Дослівно: "Микита-глава ОВА був залучений в організацію розмов Офісу з керівництвом Угорщини і встиг позитивно зарекомендувати себе перед президентом і Єрмаком.

Саме Микиті, до речі, відійшла на Банковій соціалка. Крім того, він бере під контроль регіональну вертикаль державних адміністрацій.

Не так давно новий заступник Єрмака навіть проводив велику нараду з партійним активом "Слуги народу" в регіонах. Ця зустріч підняла лавину чуток, що влада готується до виборів. Хоч на Банковій дружньо від цієї теми відхрещуються".