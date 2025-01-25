В ОП розповіли, на який термін можуть продовжити проходження ВЛК обмежено придатними

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що ОП пропонуватиме продовжити строки проходження ВЛК обмежено придатними щонайменше на 3 місяці, а також уряд має терміново внести зміни до постанови 560, що дозволить надсилати електронні направлення на ВЛК.

Джерело: Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Останнім часом до Офісу президента почали надходити звернення від громадських організацій, фізичних осіб щодо даної проблематики. Ми проаналізували, побачили дійсно, що проблема є, доповіли президенту й отримали доручення вжити всіх невідкладних заходів, щоб адекватно розв’язати проблему, яка на сьогодні склалася. Вона полягає в тому, що більше мільйона людей не встигнуть, ймовірно, пройти ВЛК як обмежено придатні. Ми зв'язалися з депутатами, опрацювали з Міністерством оборони, Генеральним штабом і всіма, від кого це залежить і прийшли до висновку, що треба дати людям ще деякий час, щоб вони встигли пройти ВЛК в нормальний спосіб.

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Для цього буде внесено зміни до діючого закону 3621-IX (яким скасовано термін "обмежено придатний" – ред.), де буде визначено термін, а також ми даємо можливість, аби Міністерство оборони і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК".

Деталі: На питання, на який час може бути продовжено термін проходження ВЛК, Верещук відповіла: "Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція – не менше 3 місяців треба дати. Бо ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК, у нас їх 1036, є більше мільйона людей, які мають пройти, і є розрахунок, яка пропускна здатність ВЛК. Отже, щонайменше 3 місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВКЛ без штрафів, без санкцій".

Заступниця голови ОП сказала, що громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними, можуть проходити ВЛК і за своєю ініціативою, і отримуючи направлення.

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"Є проблема з викликами, електронних направлень поки що немає, нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет міністрів пообіцяв, що у вівторок така постанова буде прийнята, і люди зможуть отримувати електронні сповіщення", - сказала вона.

Верещук уточнила, що має на увазі функцію електронного направлення на ВЛК через застосунок "Резерв+", яка зараз проходить тестування. При цьому вона зазначила, що це буде можливо лише після внесення зміни до постанови Кабміну.

Заступниця керівника ОП також повідомила, що ініціюватиме зміни, щоб обмежено придатні, які не досягли мобілізаційного віку – 25 років – поки не проходили ВЛК і не отримували штрафи.

Що передувало: 24 січня Верещук заявила, що наразі у Раді працюють над тим, щоб продовжити строк для повторного медогляду для обмежено придатних, який мав би закінчитися 4 лютого.

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