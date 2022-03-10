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У бою за Київ з українських ПТРК знищили 6 ворожих танків і одну БМП

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 00:05
Ілюстративне фото розбитої техніки ворога, facebook Міноборони

Бійці ЗСУ і тероборони в бою за Київ знищили шість танків та одну БМП окупантів, застосовуючи ПТРК українського виробництва.

Джерело: Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний

Пряма мова: "Так, сьогодні передані одній з бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та одну БМП окупантів".

Деталі: Залужний уточнив, що підрозділи були озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", переданими КБ "Луч" до Збройних Сил України.

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Теми: КиїввійнаЗбройні сили
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