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В бою за Киев с украинских ПТРК уничтожили 6 вражеских танков и одну БМП

Ольга ГлущенкоСреда, 9 марта 2022, 23:05
В бою за Киев с украинских ПТРК уничтожили 6 вражеских танков и одну БМП
Иллюстративное фото разбитой техники врага, facebook Минобороны

Бойцы ВСУ и терробороны в бою за Киев уничтожили шесть танков и одну БМП оккупантов, применяя ПТРК украинского производства.

Источник: Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный

Прямая речь: "Так, сегодня переданые одной из бригад Сухопутных войск подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны города Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и одну БМП оккупантов".

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Детали: Залужный уточнил, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", переданными КБ "Луч" в Вооруженные Силы Украины.

Темы: КиеввойнаВооруженные силы
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