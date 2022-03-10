Ізраїль під приводом ремонту відмовив Зеленському у виступі в Кнесеті – джерела

Українські дипломати звернулися до Ізраїлю із пропозицією, щоб Володимир Зеленський виступив у Кнесеті зі зверненням на тему військової агресії Москви. Спікер Кнесета не дав на це згоди, натомість запропонував спілкування у форматі відеодзвінка, бо у парламенті за розкладом - "канікули та ремонт".

Джерело: співрозмовники УП у дипломатичних колах Ізраїлю

Деталі: Ізраїльська сторона стверджує, що речник Кнесету Міккі Леві "не відповідав негативно" на прохання посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука про виступ Зеленського. Але незважаючи на формальну відсутність відмови, відповідь все ж не є позитивною, оскільки замість реального виступу Ізраїль готовий запропонувати Зеленському лише віртуальний зв'язок з відео.

Причиною непогодження української пропозиції вказано те, що Кнесет йде у відпустку, а потім почнеться ремонт.

Чому це важливо: Виступ Володимира Зеленського у парламенті будь-якої держави перед законодавцями є значимою політичною подією, яка не може залишитися непоміченою для громадян цієї країни.

Саме така подія здатна вплинути на громадську думку, до якої дослухаються політики. Відеодзвінки навіть приблизної політичної цінності не мають.