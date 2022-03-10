Израиль под предлогом ремонта отказал Зеленскому в выступлении в Кнессете – источники

Украинские дипломаты обратилась к Израилю с предложением, чтобы Владимир Зеленский выступил в Кнессете с обращением на тему военной агрессии Москвы. Спикер Кнессета не дал на это согласие, и предложил общение в формате видеозвонка, потому что в парламенте по расписанию - "каникулы и ремонт".

Источник: собеседники УП в дипломатических кругах Израиля

Детали: Израильская сторона утверждает, что спикер Кнессета Микки Леви "не отвечал отрицательно" на просьбу посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука о выступлении Зеленского. Но несмотря на формальное отсутствие отказа, ответ все же не является положительным, так как вместо реального выступления Израиль готов предложить Зеленскому только виртуальную связь по видео.

Причиной несогласия с украинским предложением указано то, что Кнессет уходит в отпуск, а после - там начнется ремонт.

Почему это важно: Выступление Владимира Зеленского в парламенте любого государства перед законодателями является значимым политическим событием, которое не может остаться незамеченным для граждан этой страны (как произошло в Британии).

Именно такое событие способно повлиять на общественное мнение, к которому прислушиваются политики. Видеозвонки же даже приблизительной политической ценности не имеют.