Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль под предлогом ремонта отказал Зеленскому в выступлении в Кнессете – источники

"Украинская правда"Среда, 9 марта 2022, 23:25
Израиль под предлогом ремонта отказал Зеленскому в выступлении в Кнессете – источники
Флаг Израиля, фото getty images

Украинские дипломаты обратилась к Израилю с предложением, чтобы Владимир Зеленский выступил в Кнессете с обращением на тему военной агрессии Москвы. Спикер Кнессета не дал на это согласие, и предложил общение в формате видеозвонка, потому что в парламенте по расписанию - "каникулы и ремонт".

Источник: собеседники УП в дипломатических кругах Израиля

Детали: Израильская сторона утверждает, что спикер Кнессета Микки Леви "не отвечал отрицательно" на просьбу посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука о выступлении Зеленского. Но несмотря на формальное отсутствие отказа, ответ все же не является положительным, так как вместо реального выступления Израиль готов предложить Зеленскому только виртуальную связь по видео.

Реклама:

Причиной несогласия с украинским предложением указано то, что Кнессет уходит в отпуск, а после - там начнется ремонт.

Почему это важно: Выступление Владимира Зеленского в парламенте любого государства перед законодателями является значимым политическим событием, которое не может остаться незамеченным для граждан этой страны.

Именно такое событие способно повлиять на общественное мнение, к которому прислушиваются политики. Видеозвонки же даже приблизительной политической ценности не имеют.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийИзраильвойнадипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: