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Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 00:58
ілюстративне фото, facebook Міноборони

У Міноборони повідомляють, що ворожі війська на деяких напрямках "втратили боєздатність та вводять в операцію резерви".

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків".

"Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".

Деталі: Крім того, у Міноборони повідомляють, що Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

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Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Теми: війнаМіноборони
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