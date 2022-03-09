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Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 23:58
Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони
ілюстративне фото, facebook Міноборони

У Міноборони повідомляють, що ворожі війська на деяких напрямках "втратили боєздатність та вводять в операцію резерви".

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

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На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків".

"Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".

Деталі: Крім того, у Міноборони повідомляють, що Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.

На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.

Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.

Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Теми: війнаМіноборони
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