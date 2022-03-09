Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони

У Міноборони повідомляють, що ворожі війська на деяких напрямках "втратили боєздатність та вводять в операцію резерви".

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

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На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків".

"Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".

Деталі: Крім того, у Міноборони повідомляють, що Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.

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