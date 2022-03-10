Окупанти втрачають боєздатність і залучають резерви – Міноборони
У Міноборони повідомляють, що ворожі війська на деяких напрямках "втратили боєздатність та вводять в операцію резерви".
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків".
"Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ".
Деталі: Крім того, у Міноборони повідомляють, що Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.
Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.
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Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
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Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.
Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
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