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Оккупанты теряют боеспособность и привлекают резервы – Минобороны

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 00:58
иллюстративные фото, facebook Минобороны

В Минобороны сообщают, что вражеские войска по некоторым направлениям "потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы".

Источник: Минобороны

Дословно: "Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы. Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам Украины соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям".

"Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск".

Детали: Кроме того, в Минобороны сообщают, что Республика Беларусь оказывает поддержку оккупанту в обеспечении поставок горюче-смазочных материалов, использовании железнодорожной инфраструктуры и аэродромной сети.

Сохраняется возможность проведения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.

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Российская Федерация не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию с Полесского и Северского направлений.

На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка.

Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврическом направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении.

В Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Темы: войнаМинобороны
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