Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів
Четвер, 10 березня 2022, 01:17
Україна готує шість гуманітарних коридорів.
Джерело: президент Володимир Зеленський у FB
Пряма мова: "Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо.
Готуємо шість коридорів. Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя, з Ізюма, з Волновахи тощо. Вивезти у безпечні міста нашої вільної України".
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