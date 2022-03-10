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Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 00:17
Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів
ФОТО: GETTY

Україна готує шість гуманітарних коридорів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у FB

Пряма мова: "Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо.

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Готуємо шість коридорів. Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя, з Ізюма, з Волновахи тощо. Вивезти у безпечні міста нашої вільної України".

Теми: Зеленськийевакуаціявійна
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