Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів

Україна готує шість гуманітарних коридорів.

Джерело: президент Володимир Зеленський у FB

Пряма мова: "Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара. Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо.

Готуємо шість коридорів. Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя, з Ізюма, з Волновахи тощо. Вивезти у безпечні міста нашої вільної України".