Зеленский: Готовим еще шесть гуманитарных коридоров

Украина готовит шесть гуманитарных коридоров.

Источник: президент Владимир Зеленский в FB

Прямая речь: "Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. Всего было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим.

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Готовим шесть коридоров. Молимся, чтобы вышло вывезти людей из Мариуполя, из Изюма, из Волновахи и т.д. Вывезти в безопасные города нашей свободной Украины".