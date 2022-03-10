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Зеленский: Готовим еще шесть гуманитарных коридоров

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 01:17
ФОТО: GETTY

Украина готовит шесть гуманитарных коридоров.

Источник: президент Владимир Зеленский в FB

Прямая речь: "Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. Всего было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим.

Готовим шесть коридоров. Молимся, чтобы вышло вывезти людей из Мариуполя, из Изюма, из Волновахи и т.д. Вывезти в безопасные города нашей свободной Украины".

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Темы: Зеленскийэвакуациявойна
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