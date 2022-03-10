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Джонсон пообіцяв для РФ "максимальні економічні втрати"

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 00:54
Джонсон пообіцяв для РФ максимальні економічні втрати
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв посилити санкції та "накласти на Росію максимальні економічні втрати".

Як зазначає "Європейська правда" із посиаланням на сайт британського уряду, таку заяву Джонсон зробив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, Борис  Джонсон розповів про "роботу, яку проводить Велика Британія, щоб забезпечити військове обладнання, необхідне Україні для захисту".

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Також сторони обговорили атаку російських військ на пологовий будинок у Маріуполі: "Обидва лідери засудили жахливий напад на пологовий будинок у Маріуполі та недотримання російськими військами угод про припинення вогню в гуманітарних коридорах. Прем'єр-міністр зазначив, що це є ще одним доказом того, що Путін діяв з необережним нехтуванням міжнародним гуманітарним правом".

"Прем’єр-міністр закінчив тим, що підтвердив непохитну підтримку Великої Британії народу України і сказав, що президент Зеленський заслужив захоплення та любов британського народу", – додала речниця.

Нагадаємо, напередодні зі схожими заявами виступила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона наголошує на необхідності  повного відключення Росії від міжнародної системи SWIFT, а також  відмови країн Групи семи від російської нафти.

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Теми: Борис ДжонсонсанкціїРосіявійна
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