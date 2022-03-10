Джонсон пообещал для РФ "максимальные экономические потери"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ужесточить санкции и "наложить на Россию максимальные экономические потери".

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на сайт британского правительства, такое заявление Джонсон сделал во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, Борис Джонсон рассказал о "работе, которую проводит Великобритания, чтобы обеспечить военное оборудование, необходимое Украине для защиты".

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Также стороны обсудили атаку российских войск на роддом в Мариуполе: "Оба лидера осудили ужасное нападение на роддом в Мариуполе и несоблюдение российскими войсками соглашений о прекращении огня в гуманитарных коридорах. Премьер-министр отметил, что это является еще одним доказательством того, что Путин действовал с неосторожным пренебрежением к международному гуманитарному праву".

"Премьер-министр закончил тем, что подтвердил непреклонную поддержку Великобритании народу Украины и сказал, что президент Зеленский заслужил восхищение и любовь британского народа", - добавила спикер.

Напомним, накануне с подобными заявлениями выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркивает необходимость полного отключения России от международной системы SWIFT, а также отказа стран Группы семи от российской нефти.