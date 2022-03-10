Ворожа авіація бомбила вночі околиці Сум і Охтирку – голова ОДА
У ніч на 10 березня російська ворожа авіація бомбила околиці Сум та Охтирку.
Джерело: Голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький у Телеграм
Пряма мова: "Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця".
Деталі: Живицький повідомив, що удар був близько 00:40.
Наразі подробиці уточнюються.
Голова ОВА повідомив і про те, що "російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі 10 березня" в Охтирці. За його словами, є інформація, яка уточнюється, "про потрапляння бомби в газогін".
Крім того, Живицький повідомив, що російська авіація продовжує бомбардувати Охтирку щодня і щоночі.
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Зокрема, Живицький повідомляє про такі гуманітарні коридори:
- Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
- Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
- Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.
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