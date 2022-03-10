Ворожа авіація бомбила вночі околиці Сум і Охтирку – голова ОДА

У ніч на 10 березня російська ворожа авіація бомбила околиці Сум та Охтирку.

Джерело: Голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький у Телеграм

Пряма мова: "Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця".

Деталі: Живицький повідомив, що удар був близько 00:40.

Наразі подробиці уточнюються.

Голова ОВА повідомив і про те, що "російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі 10 березня" в Охтирці. За його словами, є інформація, яка уточнюється, "про потрапляння бомби в газогін".

Крім того, Живицький повідомив, що російська авіація продовжує бомбардувати Охтирку щодня і щоночі.

Інфраструктура міста повністю знищена. Людські жертви підраховуються.

У Тростянці артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.

Боромля залишається окупована ворогом.

Велика Писарівка 9 березня зазнала нічного бомбардування. Лінії електропередач обірвані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.

У с. Мала Павлівка авіація РФ завдала удару по ПАТ "УКРНАФТА", внаслідок чого горів резервуар нафти.

На 10 березня в Сумській області заплановано три "зелені коридори".

Зокрема, Живицький повідомляє про такі гуманітарні коридори:

Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Нагадаємо: На Сумщині бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки окупантів.