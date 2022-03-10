Вражеская авиация бомбила ночью окрестности Сум и Ахтырку – глава ОГА
В ночь на 10 марта российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и Ахтырку.
Источник: Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий в Телеграмм
Прямая речь: "Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Битица".
Детали: Живицкий сообщил, что удар был около 00:40.
Пока подробности уточняются.
Глава ОВА сообщил и о том, что "российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи 10 марта" в Ахтырке. По его словам, есть информация, которая уточняется, "о попадании бомбы в газопровод".
Кроме того, Живицкий сообщил, что российская авиация продолжает бомбить Ахтырку ежедневно и каждую ночь.
Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.
В Тростянке артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.
Боромля остается оккупированной врагом.
Большая Писаревка 9 марта подверглась ночной бомбардировке. Линии электропередач оборваны. В результате артиллерийского обстрела погиб 13-летний парень и 2 женщины.
В с. Малая Павловка авиация РФ нанесла удар по ПАО "УКРНЕФТЬ", в результате чего горел резервуар нефти.
На 10 марта в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".
В частности, Живицкий сообщает о таких гуманитарных коридорах:
- Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
- Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
- Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Напомним: В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов.