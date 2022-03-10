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Вражеская авиация бомбила ночью окрестности Сум и Ахтырку – глава ОГА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 02:09

В ночь на 10 марта российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и Ахтырку.

Источник: Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Битица".

Детали: Живицкий сообщил, что удар был около 00:40.

Пока подробности уточняются.

Глава ОВА сообщил и о том, что "российская авиация снова бомбила жилые кварталы около половины первого ночи 10 марта" в Ахтырке. По его словам, есть информация, которая уточняется, "о попадании бомбы в газопровод". 

Кроме того, Живицкий сообщил, что российская авиация продолжает бомбить Ахтырку ежедневно и каждую ночь.

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Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.

В Тростянке артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.

Боромля остается оккупированной врагом.

Большая Писаревка 9 марта подверглась ночной бомбардировке. Линии электропередач оборваны. В результате артиллерийского обстрела погиб 13-летний парень и 2 женщины.

В с. Малая Павловка авиация РФ нанесла удар по ПАО "УКРНЕФТЬ", в результате чего горел резервуар нефти.

На 10 марта в Сумской области запланировано три "зеленых коридора".

В частности, Живицкий сообщает о таких гуманитарных коридорах:

  • Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
  • Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
  • Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Напомним: В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов.

Темы: СумывойнаСумская область
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