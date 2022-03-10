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В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 02:31
ФОТО: GETTY

У Росії склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили  Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.

Джерело: російські "Известия"

Деталі:  Повідомляється, що до списку увійшло близько 60 компаній, які оголосили про припинення роботи в Росії без надання гарантій споживачам. Цей перелік залишається відкритим.

Перелік склала організація "Громадська споживча ініціатива". Голова цієї організації Олег Павлов сказав "Известия", що "до роботи над цим списком також будуть підключені правоохоронні органи, Мінпромторг і Роскомнадзор". Список направили в російський уряд та Генпрокуратуру.

За словами Павлова, "при владі вже сформувалася єдина позиція про те, що іноземний бізнес не може просто так закрити свої підприємства у Росії".

Пряма мова Павлова: "Безперечно, список є відкритим. Як тільки з'являються компанії, які заявляють про звільнення без надання російським споживачам гарантій, вони туди вносяться. Відповідно, щодо них будуть застосовуватися адміністративні, кримінальні та судові процедури…

Потрапляння до антисанкційного чорного списку означає для компанії-порушника та її керівництва реалізацію наступних ризиків: арешт рахунків та активів, запровадження зовнішнього управління, націоналізацію майна. Також керівництво цих підприємств може бути притягнуте до кримінальної відповідальності за навмисне банкрутство та шахрайство у особливо великому розмірі".

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Що передувало: 7 березня стало відомо, що партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.  Згодом Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

Нагадаємо: Велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт до цієї країни, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції. Зокрема мова йде про IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple тощо.

Теми: Росія
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