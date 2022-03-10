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В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 01:31
В Росії склали перелік компаній, які треба націоналізувати — там McDonald's і Microsoft
ФОТО: GETTY

У Росії склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили  Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.

Джерело: російські "Известия"

Деталі:  Повідомляється, що до списку увійшло близько 60 компаній, які оголосили про припинення роботи в Росії без надання гарантій споживачам. Цей перелік залишається відкритим.

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Перелік склала організація "Громадська споживча ініціатива". Голова цієї організації Олег Павлов сказав "Известия", що "до роботи над цим списком також будуть підключені правоохоронні органи, Мінпромторг і Роскомнадзор". Список направили в російський уряд та Генпрокуратуру.

За словами Павлова, "при владі вже сформувалася єдина позиція про те, що іноземний бізнес не може просто так закрити свої підприємства у Росії".

Пряма мова Павлова: "Безперечно, список є відкритим. Як тільки з'являються компанії, які заявляють про звільнення без надання російським споживачам гарантій, вони туди вносяться. Відповідно, щодо них будуть застосовуватися адміністративні, кримінальні та судові процедури…

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Потрапляння до антисанкційного чорного списку означає для компанії-порушника та її керівництва реалізацію наступних ризиків: арешт рахунків та активів, запровадження зовнішнього управління, націоналізацію майна. Також керівництво цих підприємств може бути притягнуте до кримінальної відповідальності за навмисне банкрутство та шахрайство у особливо великому розмірі".

Що передувало: 7 березня стало відомо, що партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.  Згодом Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

Нагадаємо: Велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт до цієї країни, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції. Зокрема мова йде про IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple тощо.

Теми: Росія
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