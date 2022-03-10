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В России составили список компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 02:31
ФОТО: GETTY

В России составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Источник: российские "Известия"

Детали:  Сообщается, что в список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Этот список остается открытым.

Перечень составила организация "Общественная потребительская инициатива". Глава этой организации Олег Павлов сказал "Известиям", что "к работе над этим списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор". Список направили в российское правительство и Генпрокуратуру.

По словам Павлова, "у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России".

Прямая речь Павлова: "Безусловно, список открыт. Как только появляются компании, заявляющие об увольнении без предоставления российским потребителям гарантий, они туда вносятся. Соответственно, в отношении них будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры…

Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное банкротство и мошенничество в особо крупном размере".

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Что предшествовало: 7 марта стало известно, что партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Впоследствии Минэкономики России предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам как минимум на 25% и ушедших с российского рынка.

Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.

Темы: Росcия
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