В России составили список компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

В России составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Источник: российские "Известия"

Детали: Сообщается, что в список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Этот список остается открытым.

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Перечень составила организация "Общественная потребительская инициатива". Глава этой организации Олег Павлов сказал "Известиям", что "к работе над этим списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор". Список направили в российское правительство и Генпрокуратуру.

По словам Павлова, "у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России".

Прямая речь Павлова: "Безусловно, список открыт. Как только появляются компании, заявляющие об увольнении без предоставления российским потребителям гарантий, они туда вносятся. Соответственно, в отношении них будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры…

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Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное банкротство и мошенничество в особо крупном размере".

Что предшествовало: 7 марта стало известно, что партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Впоследствии Минэкономики России предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам как минимум на 25% и ушедших с российского рынка.

Напомним: Большое количество западных компаний начали отказываться от российского рынка, останавливать экспорт в эту страну, закрывать там свои сервисы, магазины, сворачивать инвестиции. В частности речь идет об IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple и т.д.