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Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 03:52
Понад 500 цивільних українців загинули з початку війни – ООН
фото: Getty Images

В ООН повідомили, що станом на 8 березня серед цивільних в Україні – 1424 жертви нападу Росії, серед яких – 516 убитих.

Джерело: Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Дослівно: "У період з 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався військовий напад Російської Федерації на Україну, до опівночі 8 березня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зареєструвало 1424 жертв серед цивільного населення в країні: 516 убитих та 908 поранених".

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Деталі: Зокрема, УВКПЛ ООН повідомляє про:

  • 516 убитих (98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків та 5 дівчаток, а також 23 дитини та 321 дорослий, чия стать поки невідома)
  • 908 поранених (78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини та 723 дорослих, чия стать поки невідома).

Щодо географії постраждалих, ООН повідомляє:

  • Донецька та Луганська області: 573 постраждалих (111 убитих та 462 поранених)
  • Контрольована урядом територія: 436 постраждалих (87 убитих та 349 поранених)
  • Територія, підконтрольна самопроголошеним "республікам": 137 постраждалих (24 убитих та 113 поранених)
  • Інші регіони України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька та Житомирська області), які були під контролем уряду, коли постраждали мирні жителі: 851 постраждалий (405 убитих та 446 ранених).

До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включаючи обстріли із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари.

ВІДЕО ДНЯ

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням і багато повідомлень вимагають підтвердження.

Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де, ймовірно, постраждали сотні мирних жителів. Ці цифри вимагають подальшого підтвердження і не включені до вищевказаної статистики.

Теми: ООНвійнаРосіяУкраїна
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