Более 500 гражданских украинцев погибли с начала войны – ООН

В ООН сообщили, что по состоянию на 8 марта среди гражданских в Украине – 1424 жертвы нападения России, среди которых – 516 убитых.

Источник: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Дословно: "В период с 4 утра 24 февраля 2022 года, когда началось военное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи 8 марта 2022 г. (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 1424 жертв среди гражданского населения в стране: 516 убитых и 908 раненых".

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Детали: В частности, УВКПЧ ООН сообщает о:

516 убитых (98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен)

908 раненых (78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, чей пол пока неизвестен).

Относительно географии пострадавших ООН сообщает:

Донецкая и Луганская области: 573 пострадавших (111 убитых и 462 раненых)

Контролируемая правительством территория: 436 пострадавших (87 убитых и 349 раненых)

Территория, подконтрольная самопровозглашенным "республикам": 137 пострадавших (24 убитых и 113 раненых)

Другие регионы Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области), которые были под контролем правительства, когда пострадали мирные жители: 851 пострадавший (405 убитых и 446 раненых).

К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранениям привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

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УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполя, Изюма, где, вероятно, пострадали сотни мирных жителей. Эти цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в вышеуказанную статистику.