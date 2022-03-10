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Американський астронавт відмовився від врученої Медведєвим медалі

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 05:13
ФОТО: GETTY

Американський астронавт Скотт Келлі вирішив повернути його медаль "За заслуги в освоєнні космосу" Росії – просить, щоб медаль віддали російській матері, чий син загинув на війні в Україні.

Джерело: Скотт Келлі у twitter, "Голос Америки"

Деталі: У 2011 році Келлі вручив медаль тодішній президент РФ Дмитро Медведєв.

Дослівно твіт Келлі: "Пане Медведєв, я повертаю Вам російську медаль "За заслуги в освоєнні космосу", яку ви мені вручили. Будь ласка, віддайте його російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні.

Я надішлю медаль поштою до посольства Росії у Вашингтоні. Щасти".

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Довідково. Скотт Келлі 4 рази літав у космос, двічі на російських кораблях "Союз" і був командиром російсько-американського екіпажу на МКС, провівши на її борту 340 днів разом із російським космонавтом Михайлом Корнієнком.

Теми: СШАРосіякосмос
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