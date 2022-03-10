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Американский астронавт отказался от врученной Медведевым медали

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 05:13
ФОТО: GETTY

Американский астронавт Скотт Келли решил вернуть его медаль "За заслуги в освоении космоса" России – просит, чтобы медаль была отдана российской матери, чей сын погиб на войне в Украине.

Источник: Скотт Келли в twitter, "Голос Америки"

Детали: В 2011 году Келли вручил медаль тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

Дословно твит Келли: "Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне.

Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи".

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Справочно. Скотт Келли 4 раза летал в космос, дважды на российских кораблях "Союз" и был командиром российско-американского экипажа на МКС, проведя на ее борту 340 дней вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко.

Темы: СШАРосcиякосмос
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