Американский астронавт отказался от врученной Медведевым медали

Американский астронавт Скотт Келли решил вернуть его медаль "За заслуги в освоении космоса" России – просит, чтобы медаль была отдана российской матери, чей сын погиб на войне в Украине.

Источник: Скотт Келли в twitter, "Голос Америки"

Детали: В 2011 году Келли вручил медаль тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.

Реклама:

Дословно твит Келли: "Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне.

Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи".

Господин Медведев, я возвращаю Вам российскую медаль “За заслуги в освоении космоса», которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте его русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи. https://t.co/n8jMTX34pW pic.twitter.com/qpI1YNKps3 ВИДЕО ДНЯ March 9, 2022

Справочно. Скотт Келли 4 раза летал в космос, дважды на российских кораблях "Союз" и был командиром российско-американского экипажа на МКС, проведя на ее борту 340 дней вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко.