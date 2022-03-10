Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти роздають мелітопольцям пропагандистські листівки, де закликають здатися

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 05:30

Жителям Мелітополя роздають пропагандистські листівки, у яких  українських військовослужбовців закликають "скласти зброю і йти додому".

Джерело: "Радіо Свобода", речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв

Деталі: В одній з листівок,  яку роздавали мелітопольцям, начебто звернення президента Росії Володимира Путіна до українців, де тези про "самозахист Росії", "неонацистів" та заклик "до взаємодії". Стверджується, що "сьогоднішні події пов’язані не з бажанням обмежити інтереси України та українського народу", а "пов’язані із захистом самої Росії від тих, хто взяв Україну в заручники та намагається використати її проти нашої країни та її народу". Окремим рядком – начебто звернення російського президента до українських військовослужбовців: їх закликають "не виконувати злочинних наказів", а "скласти зброю та йти додому", обіцяючи "безперешкодне повернення додому".

Дослівно уривок тексту з листівки: "Шановні мелітопольці. Росія не воює з українським народом. Влада належить народові, а не київській хунті. Росія гарантує вам мир та безпеку. Цивільному населенню країни нічого не загрожує… Ми разом маємо не допустити безчинства озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню".

Деталі: У такій листівці також вказують перелік телеграм-каналів, містяни можуть читати "актуальну інформацію" – серед них, зокрема, згадується пропагандист Володимир Соловйов, і радять дивитись "актуальні новини" на телеканалі "Россия 24", на якому повномасштабне вторгнення Росії в Україну називають "визвольною місією" і стверджують, що обстрілів по житлових кварталах російська армія "не веде".

 
radiosvoboda.org

У коментарі "Радіо Свобода" Іван Арєф’єв сказав, що ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень, "у них є люди, які виходять, агітують, спілкуються". Один із мешканців Мелітополя розповідав, що їм обіцяють пробачити всі кредити.

Теми: МелітопольРосіяпропаганда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей

Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

фото, відео, доповнено від 13:06У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

відеоРосіяни виходять на акції проти війни з Україною, поліція - пакує

Усі новини...
Мелітополь
В окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів
Мелітополь: Телевишку контролюють росіяни, під сотню будинків зруйновано
Мелітополь на порозі гуманітарної катастрофи, але люди йдуть на мітинг проти окупанта – мер
Останні новини
15:57
Член делегації РФ: Переговори з Україною продовжимо, але не треба ілюзій
15:54
Росіяни видають українських захисників за диверсантів. СБУ просить не вестися на "вкиди"
15:53
Вороги відкрили 14 центрів вербування у Сирії: до 600 доларів за місяць війни в Україні
15:50
У Росії відбуваються антивоєнні мітинги. Вже сотні затриманих
15:48
У Зеленського розповіли, про які нові санкції Україна просить Євросоюз
15:41
Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці
15:35
Голова Мінфіну РФ: втратили доступ до половини своїх золотовалютних резервів
15:16
Папа Римський публічно закликав РФ "припинити різанину" у Маріуполі
15:11
Відтепер в національному роумінгу можна користуватись мобільним інтернетом: інструкція
14:58
фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей
Усі новини...