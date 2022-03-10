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Оккупанты раздают мелитопольцам пропагандистские листовки, где призывают сдаться

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 05:30

Жителям Мелитополя раздают пропагандистские листовки, в которых украинских военнослужащих призывают "сложить оружие и идти домой".

Источник: "Радио Свобода", спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев

Детали: В одной из листовок, которую раздавали мелитопольцам, вроде бы обращение президента России Владимира Путина к украинцам, где есть тезисы о "самозащите России", "неонацистах" и призыв "к взаимодействию". Утверждается, что "сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа", а "связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и народа". Отдельной строкой – якобы обращение российского президента к украинским военнослужащим: их призывают "не выполнять преступные приказы", а "сложить оружие и идти домой", обещая "беспрепятственный возврат домой".

Дословно отрывок текста из листовки: "Уважаемые мелитопольцы. Россия не воюет с украинским народом. Власть принадлежит народу, а не киевской хунте. Россия гарантирует вам мир и безопасность. Гражданскому населению страны ничего не угрожает… Мы вместе должны не допустить безобразия вооруженных банд мароде грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению".

Детали: В такой открытке также указывают перечень телеграмм-каналов, где  горожане могут читать "актуальную информацию" - среди них, в частности, упоминается пропагандист Владимир Соловьев, и советуют смотреть "актуальные новости" на телеканале "Россия 24", на котором полномасштабное вторжение России в Украину называют "освободительной миссией" и утверждают, что обстрелов по жилым кварталам российская армия "не ведет".

 
radiosvoboda.org

В комментарии "Радио Свобода" Иван Арефьев сказал, что эти листовки раздают людям, они их вешают на доски объявлений, "у них есть люди, которые выходят, агитируют, общаются". Один из жителей Мелитополя рассказывал, что им обещают простить все кредиты.

Темы: МелитопольРосcияпропаганда
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